שלוש מתנות שכל אישה חייבת לעצמה

הוולנטיינס דיי, לפחות אצלנו הנשים, תמיד גורר אחריו סטרס מסוים. בין אם הסטרס נובע מהרצון להרשים ולא לאכזב את בן/בת הזוג או מהרצון לא להיות שונה, הוא קיים. הבעיה בסטרס שמגיע יחד עם תאריך, היא שאנחנו שוכחים את הדבר החשוב ביותר: היום הזה הוא בכלל יום שמוקדש כולו לאהבה.

כאימהות, כנשים עובדות, כסטודנטיות אנחנו כמעט תמיד שמות את עצמנו בסוף. השנה, באופן אישי ומודע לחלוטין, החלטתי לעשות שינוי תודעתי ולהקדיש את היום הזה למען עצמי. מהמקום השלם והטוב הזה אני רוצה שהשנה בוולנטיינ'ס דיי גם את, בדיוק כמוני, תקדישי את היום הזה בראש ובראשונה לעצמך ותקני בו את כל מה שהיית רוצה ולא הרשית לעצמך במהלך השנה. כן, מי אמר שרכישת מתנות לאישה חייבת להיות אך ורק על-ידי בן הזוג?!

אל תרגישי רגשות אשם שאת מפנקת את עצמך, כי אני מבטיחה לך שכל מערכת יחסים שלך תהיה הרבה יותר טובה, כשאת תהיי שלמה ומסופקת.

קופסת שוקולדים, מסעדה מושקעת, תכשיטים מהגבר הפרטי שלכן, בר מדהים, שופינג של בגדים, יום פינוק בספא ואפילו בלונים הם הסטנדרט, אני החלטתי לחשוב קצת מחוץ לקופסה. זו הרשימה האישית שלי לשלוש מתנות לאישה – שכל אישה חייבת לעצמה. אתן, כמובן, מוזמנות להוסיף בתגובות עוד רעיונות למתנות נשיות שיעשו אתכן מאושרות אחרי שתרכשו אותן לעצמכן.

1. Capture Your Style – אין דבר טוב יותר לאגו, מאשר שפע מחמאות על תמונה מחמיאה שהעלית. בעולם בו אנו חיים היום, אינסטגרם מהווה במה מרכזית – כך שאם בא לך להיות In, חשוב שתדעי לעבוד נכון עם אינסטגרם. את הספר Capture Your Style כתבה בלוגרית האופנה איימי סונג, ואותו רכשתי מהאתר אמאזון בעלות של 130 שקלים. בספר היא מספקת את כל הכלים הנחוצים בכדי לייצר תמונות לא פחות טובות משלה.

2. טבעת שכולה אהבה עצמית. אחד הטרנדים המעניינים יותר הוא טרנד The Self Love Pinky Ring. מדובר בטבעת זהב המשובצת באבן אקווה מרין 3.5 קראט. את הטבעת עונדים על הזרת כסמל להתחייבות עצמית שלך לאהוב, לכבד ולזכור את עצמך בכל יום ויום. מעבר למשמעות, טבעת על הזרת היא בהחלט אמירה מלאת סטייל. עלות הטבעת המופיעה בצילום 2199 שקלים וניתן לרכוש אותה אצל מעצב התכשיטים חגי גפן בטלפון 054-7525336

3. פיג'מה מפנקת רכה ונעימה. כסטייליסטית, אני מייעצת ללקוחותיי, תמיד, להתלבש בראש ובראשונה בשביל עצמן. פיג'מה טובה ומפנקת היא הוכחה לכך שאכפת לך מעצמך ומהנראות שלך. רכשי את הפיג'מה מהבד שהכי נעים לך איתו, בצבע שאת הכי אוהבת, זו שתשב עלייך הכי מושלם ובה תרגישי לפחות כמו מלכה – לאחר מקלחת טובה, טקס מריחת קרמים, כוס קפה ועוגה טובה.

